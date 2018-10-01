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Какие реформы в МВД ожидают полицию по поручению Президента РК

18 Октября 2018 17:26 306
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Какие реформы в МВД ожидают полицию по поручению Президента РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента посетили алматинскую полицию с разъяснением нового Послания Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы. 

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Депутаты Сената отметили 3 основных направления реформ в ОВД и рассказали о будущих изменениях в полиции.

«Во-первых, будет оптимизироваться штатная численность МВД, в целях избавления полиции от несвойственных функций. Высвобождающиеся средства будут направлены на повышение зарплат полицейских, решение их жилищных и иных социальных вопросов. Во-вторых, согласно новому стандарту полицейского, будет изменена система карьерного продвижения, а также подготовка и отбор кадров через полицейские академии. Все сотрудники должны пройти переаттестацию. В-третьих, планируется внедрение нового современного формата работы с населением и кардинальное изменение критериев оценки полиции», - отметил депутат сената Тулеубек Мукашев.


Какие реформы в МВД ожидают полицию по поручению Президента РКЧлен Комитета по социально-культурному развитию и науке, депутат Сената Динар Нукетаева напомнила, что работу полиции, согласно поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева, нужно перевести на сервисную модель, то есть, будут создаваться комфортные условия для приема граждан по принципу ЦОНов в городских и районных отделах полиции. Все города Казахстана должны будут цифровизироваться системами мониторинга общественной безопасности. Параметрами оценки работы полиции будут уровень доверия со стороны общества и чувство безопасности у населения.
Какие реформы в МВД ожидают полицию по поручению Президента РК
 
«Старт реформам должен будет дан с 1 января 2019 года», - сказал в своем выступлении секретарь Комитета по Конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, депутат Сената Дулат Куставлетов.

Полицейское руководство активно задавало вопросы о применении новых процессуальных законов и обсуждало грядущее переформатирование органов внутренних дел РК.

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Алматы, МВД РК,
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Автор:

Альберт Ахметов

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