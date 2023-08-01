Какие работы по благоустройству запланированы в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Работы по благоустройству дворовых территорий и организации общественных пространств продолжаются не только в городе Семее, но и в регионе в целом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

До конца года акимат Семея планирует благоустроить 70 дворовых территорий и общественных пространств города.

В городе Курчатове в рамках меморандума ТОО «Казцинк» ведутся работы по благоустройству 12 дворовых территорий.

В районе Аксуат планируется благоустроить 20 дворовых территорий и общественных пространств.

Также работы по благоустройству 7 населенных пунктов начал и акимат Жарминского района. В Бородулихинском районе установят 3 детские площадки и 3 футбольных поля.

В Бескарагайском районе ведутся работы по благоустройству 2-х общественных пространств и устройство 2-х футбольных полей с искусственным покрытием.

В Кокпектинском районе также начаты работы по устройству 2-х футбольных полей и парка.