Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Благоустройство

    Какие работы по благоустройству запланированы в области Абай

    1 Августа 2023, 04:27

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Работы по благоустройству дворовых территорий и организации общественных пространств продолжаются не только в городе Семее, но и в регионе в целом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    До конца года акимат Семея планирует благоустроить 70 дворовых территорий и общественных пространств города.

    В городе Курчатове в рамках меморандума ТОО «Казцинк» ведутся работы по благоустройству 12 дворовых территорий.

    В районе Аксуат планируется благоустроить 20 дворовых территорий и общественных пространств.

    Также работы по благоустройству 7 населенных пунктов начал и акимат Жарминского района. В Бородулихинском районе установят 3 детские площадки и 3 футбольных поля.

    В Бескарагайском районе ведутся работы по благоустройству 2-х общественных пространств и устройство 2-х футбольных полей с искусственным покрытием.

    В Кокпектинском районе также начаты работы по устройству 2-х футбольных полей и парка.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акимат Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подготовку к отопительному сезону обсудили в области Абай
    Оставшиеся в Атырауской области без воды жители двух сел получили ее из водовода «Астрахань - Мангышлак»
    Подрядчик должен усилить работы по автодороге «Калбатау-Майкапшагай» - замакима области Абай
    Список недобросовестных застройщиков обновил акимат Астаны
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы