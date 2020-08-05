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    Какие рабочие места созданы в рамках Дорожной карты занятости в Казахстане

    5 Августа 2020, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости (ДКЗ) на 2020-2021 годы начата реализация 6 373 проектов, на которых создано 154 тыс. рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    В рамках ДКЗ местными исполнительными органами отобраны для реализации 6 762 проекта.

    Реализация инфраструктурных проектов ДКЗ будет проходить по 4 основным направлениям:

    - капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов (2 729 проектов);

    - капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства (1 088 проектов);

    - капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры (1 926 проектов);

    - благоустройство населенных пунктов (1 019 проектов).

    Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников будут наняты через центры занятости населения, приоритет будет отдаваться безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.

    По состоянию на 4 августа в регионах начата работа по 6 373 проектам, создано 154 тыс. рабочих мест, в том числе через центры занятости населения 88 тыс.

    Как сообщалось ранее, всего в рамках ДКЗ планируется создать 255 тыс. рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест.

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    Минтруда РК Занятость
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