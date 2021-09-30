Какие производственные проекты реализовали Казахстан и Россия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о реализации совместных с Россией проектах в области производственной кооперации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы создали наиболее благоприятные условия для инвесторов, реализующих морские проекты. Поддержали предложения российский партнеров по высвобождению совместных морских проектов от поставок нефти на внутренний рынок, а также отменили экспортную таможенную пошлину. Правительство в тесном взаимодействии с инвестиционным сообществом выработало новый механизм инвестиций – улучшенный модельный контракт», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XVII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

По словам Президента РК, он обеспечивает юридическую защиту и стабильность инвестиций, а также предусматривает обновленный пакет преференций.

«Конечно же, мы приглашаем российских партнеров к реализации новых проектов. С 2019 года успешно реализуется программа совместных действий в области производственной кооперации. На данный момент уже реализовано три проекта – производство тракторов марки «Кировец», производство автомобилей марки «Hyundai» и проект по производству компонентов для транспортных средств марки «Газ». В апреле этого года с участием Главы Татарстана Рустама Миниханова дан старт строительству завода по производству шин мощностью 3,5 млн шин в год. Это важный и нужный для Казахстана проект, снижающий зависимость от импорта из других стран», - заключил Глава государства.

Напомним, в Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.