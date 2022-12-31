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    Какие программы ждут зрителей Jibek Joly в новогодний вечер

    31 Декабря 2022, 11:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Телеканал Jibek Joly представляет зрителям ряд проектов в канун Нового года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня весь мир встречает Новый 2023 год. Люди с особым настроением готовятся к празднику вместе со своими семьями. Новый год отмечается и в Казахстане.

    Одной из новогодних традиций в нашей стране является просмотр праздничных программ по телевидению. В этой связи телеканал Jibek Joly поздравляет казахстанцев с Новым годом и представляет несколько проектов.

    В частности, по инициативе телеканала Jibek Joly сегодня в 20:30 состоится вручение новогодней премии «Жақсы адамдарым-2022».

    Цель телепроекта - отдать дань уважения тем, кто в течение года добивался успехов во разных сферах, пользовался популярностью в стране, занимался благотворительностью и был популярен в социальных сетях. Ведущие данной программы – Кыдырали Болманов и Каракат Абильдина.

    Народных героев поздравят звезды отечественной эстрады и посвятят им песни. Также обладателям номинации «Жақсы адам-2022» будет вручен сертификат на 1 млн тенге.

    В 18:10 зрителей ждет праздничный вечер известного комика Турсынбека Кабатова. Исполняется 20 лет со дня выступления артиста на сцене. В этой связи Турсынбек Кабатов приглашает телезрителей в мир юмора.

    Еще один подарок, подготовленный телеканалом Jibek Joly – телешоу «ночная студия» с Нурланом Коянбаевым в 23:00. В праздничном выпуске, снятом с участием отечественных звезд, прозвучат песни, юмор и интересные игры.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Видео Новый год JIBEK JOLY
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