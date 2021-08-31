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    Какие программы трудоустройства молодежи реализуются в Нур-Султане

    31 Августа 2021, 15:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выпускники вузов и колледжей столицы могут принять участие в двух программах трудоустройства - «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Работа по молодежной практике носит временный характер. Программа создана специально для безработных, из числа выпускников организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования. Участниками программы также могут стать безработные в возрасте не старше 29 лет в течение трёх лет после завершения обучения. Заработная плата на 2021 год составляет 94053 тенге.

    Напомним, продолжительность молодежной практики составляет не более 6 месяцев.

    Центром занятости населения акимата города Нур-Султана также реализуется программа «Первое рабочее место» специально для для выпускников, ищущих работу впервые, не имеющих опыта работы. Подать документы на участие в программе могут безработные не старше 29 лет. Участники проекта имеют возможность трудоустроиться на постоянную работу сроком не менее 24 месяцев. Здесь ежемесячный размер субсидии (заработной платы) составляет 20 МРП - 58 340 тенге (с учетом налогов, социальных отчислений и т.д.).

    По всем интересующим вопросам следует обращаться в КГУ «Центр занятости населения акимата города Нур-Султана» по адресу: ул. Бейбітшілік, 25, тел.: 72-93-56, 87053297719.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Занятость Молодежь
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