Какие профессий наиболее дефицитные в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В октябре 2022 года на Электронной бирже труда (далее – ЭБТ) размещено 109,2 тыс. вакансий и 59,8 тыс. резюме. По сравнению с прошлым месяцем наблюдается небольшое снижение количества опубликованных вакансий (5,6%), в то время как число резюме сократилось почти на треть (27,3%). Наиболее острую нехватку кадров, наряду с большими городами ощутили и промышленные регионы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Падение активности со стороны работодателей, выражающееся в значительном сокращении количества вакансий, в большей степени коснулось специалистов высокой квалификации – потребность сократилась на 35% (11,7 тыс. вакансий). При этом спрос на кадры со средней и низкой квалификациями напротив увеличился: на 5% (+2,3 тыс. вакансий) и 9% (+3 тыс. вакансий) соответственно.

«Также стоит отметить, что при стабильной доле спроса на специалистов средней квалификации, количество резюме работников такой квалификации довольно мало. Среди соискателей почти 40% – это кадры, предлагающие неквалифицированный труд», – поделилась управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

В тройку лидеров по количеству вакансий в октябре вошли сферы производства (15,9%, или 17,3 тыс. вакансий), образования и воспитания (10,4%, или 11,3 тыс. вакансий) и строительства и архитектуры (6,4%, или 7 тыс. вакансий).

«Рассматривая динамику за прошедший месяц можно отметить, что на фоне двухкратного сокращения спроса на специалистов сферы образования, в соответствии с сезонными колебаниями, значительно выросла потребность в кадрах по специальностям в производственной сфере и в области ЖКХ (+67%). Наиболее популярными на производстве стали операторы производственного стационарного оборудования (8,5 тыс. вакансий), сварщики и формовщики (3,5 тыс. вакансий), а в ЖКХ – слесари и сантехники (4,9 тыс. вакансий)», – сообщила Александра Молчановская.

Наименьший спрос со стороны работодателей проявлялся в отношении специалистов таких сфер, как юриспруденция, наука и консалтинг, а также маркетинг и СМИ.

В разрезе регионов наиболее активными в плане спроса оказались города Астана и Алматы, Западно-Казахстанская, Туркестанская и Карагандинская области с общим количеством вакансий 44,7 тыс. (41% всего спроса).

Дефицит кадров наиболее остро проявлялся в Карагандинской, Восточно-Казахстанской (спрос превысил предложение в 4 раза) и Павлодарской областях (в 3 раза). Напротив, больше соискателей, чем вакансий наблюдалось в области Жетысу и Мангистауском регионе.

В разрезе профессий наиболее дефицитными оказались операторы котельных установок (5 853 вакансии против 3 081 резюме), охранники (1 525 вакансий против 472 резюме), швеи (1273 вакансии против 220 резюме), уборщики в офисах (1 271 вакансия против 323 резюме) и воспитатели (1 507 вакансий против 620 резюме).

Также стоит отметить некоторыеизменения в гендерной структуре соискателей. Если в сентябре среди соискателей женщин было больше, чем мужчин, то в октябре ситуация поменялась в обратную сторону. Такая динамика связана с гендерным превалированием женщин в области образования, а мужчин – на производстве.

В возрастном разрезе по итогам месяца доля соискателей в возрасте старше 45 лет составила 28% (в сентябре – 27%), доля молодежи – 30% (в сентябре – 34%), а предпенсионного возраста был каждый десятый соискатель.

Наиболее высокую заработную плату– от 500 тыс. до 1 млн тенге работодатели предлагают промышленным альпинистам, взрывникам, инженерам и врачам-хирургам. Вместе с тем, со стороны соискателей наиболее высокие ожидаемые заработные платы исходят со стороны руководителей структурных подразделений частного сектора (~1,5 млн тенге), пилотов, а также наладчиков контрольно-измерительных приборов и автоматики (по 1 млн тенге).



