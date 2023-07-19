Какие профессии самые высокооплачиваемые в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Казахстане и странах СНГ HeadHunter проаналазировала поступившие резюме и заявления от работодателей на июнь этого года. За прошлый месяц на сайте было опубликовано более 57 тысяч вакансий по разным направлениям. Какую заработную плату предлагали работодатели и какие вакансии стали самыми дорогими, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Средняя арифметическая предлагаемая заработная плата в вакансиях за июнь 2023 года составила 302 тысячи тенге до вычета налогов (+13,5% к прошлому году), медианная предлагаемая заработная плата – 248 тысяч до вычета налогов (+25% к прошлому году).

К самым дорогим вакансиям июня можно отнести следующие:

• Frontend-разработчик в Астане. Предлагаемый оклад от 400 тысяч до 900 тысяч тенге на руки

• Конструктор и портной в Алматы. Предлагаемый оклад от 600 тысяч тенгена руки

• Маркетолог в Астане. Предлагаемый оклад от 600 тысяч до 800 тысяч на руки

• Руководитель отдела продаж в Алматы. Предлагаемый оклад от 500 тысяч до 1 млн 200 тысяч тенге на руки

• Junior/Middle Angular Developer в Алматы. Предлагаемый оклад от 1 тысячи до 2 500 $ на руки

Если смотреть на динамику вакансий в разрезе по городам Казахстана, то лидерами остаются Алматы (40% всех вакансий по Казахстану) и Астана.

В процентном соотношений наибольший рост количества вакансий год к году показали Кызылорда, Костанай и Тараз. Спад произошел только в Атырау.

За июнь 2023 года более 200 тысяч жителей Казахстана искали работу на hh.kz, что на 183% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году и на 40% больше, чем в прошлом месяце.

Наибольшее число активных резюме показали города Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Караганда. Самыми распространёнными профессиями в резюме соискателей стали: продавец-консультант, продавец-кассир, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, администратор, бухгалтер, инженер-конструктор, инженер-проектировщик, водитель, программист, разработчик, менеджер по закупкам, учитель, преподаватель, педагог, официант, бармен, бариста.

Что касается уровня конкуренции на рынке труда, в июне hh.индекс повысился по отношению к предыдущему месяцу на 12% и составил 4,75. Это означает, что на одну вакансию претендовали почти пять человек.

В июне 2023 года соискатели откликнулись более 3,8 миллиона раз на вакансии работодателей. Работодатели, в свою очередь, направили соискателям более 760 тысяч приглашений на собеседования

Первую строчку в топе лидирующих профессиональных областей, с большим отрывом, занимают «Продажи». «Транспорт, логистика» в этом месяце поднялась на две позиции вверх и заняла второе место. Далее идут «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», «Административный персонал» и «Строительство, недвижимость»

Больший прирост вакансий по отношению год к году наблюдается в профобластях:

• Высший менеджмент (44%)

• Транспорт, логистика (36%)

• Безопасность (34%)

• Продажи (34%)

• Рабочий персонал (33%)

• Искусство, развлечения, масс-медиа (32%)

• Маркетинг, реклама, PR (31%)

• Инсталляция и сервис (31%)

Уменьшение работодательского спроса наблюдается у профобластей консультирование и страхование.