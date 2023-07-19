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    Какие профессии самые высокооплачиваемые в Казахстане

    19 Июля 2023, 14:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Казахстане и странах СНГ HeadHunter проаналазировала поступившие резюме и заявления от работодателей на июнь этого года. За прошлый месяц на сайте было опубликовано более 57 тысяч вакансий по разным направлениям. Какую заработную плату предлагали работодатели и какие вакансии стали самыми дорогими, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

    Средняя арифметическая предлагаемая заработная плата в вакансиях за июнь 2023 года составила 302 тысячи тенге до вычета налогов (+13,5% к прошлому году), медианная предлагаемая заработная плата – 248 тысяч до вычета налогов (+25% к прошлому году).

    К самым дорогим вакансиям июня можно отнести следующие:

    • Frontend-разработчик в Астане. Предлагаемый оклад от 400 тысяч до 900 тысяч тенге на руки

    • Конструктор и портной в Алматы. Предлагаемый оклад от 600 тысяч тенгена руки

    • Маркетолог в Астане. Предлагаемый оклад от 600 тысяч до 800 тысяч на руки

    • Руководитель отдела продаж в Алматы. Предлагаемый оклад от 500 тысяч до 1 млн 200 тысяч тенге на руки

    • Junior/Middle Angular Developer в Алматы. Предлагаемый оклад от 1 тысячи до 2 500 $ на руки

    Если смотреть на динамику вакансий в разрезе по городам Казахстана, то лидерами остаются Алматы (40% всех вакансий по Казахстану) и Астана.

    В процентном соотношений наибольший рост количества вакансий год к году показали Кызылорда, Костанай и Тараз. Спад произошел только в Атырау.

    За июнь 2023 года более 200 тысяч жителей Казахстана искали работу на hh.kz, что на 183% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году и на 40% больше, чем в прошлом месяце.

    Наибольшее число активных резюме показали города Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Караганда. Самыми распространёнными профессиями в резюме соискателей стали: продавец-консультант, продавец-кассир, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, администратор, бухгалтер, инженер-конструктор, инженер-проектировщик, водитель, программист, разработчик, менеджер по закупкам, учитель, преподаватель, педагог, официант, бармен, бариста.

    Что касается уровня конкуренции на рынке труда, в июне hh.индекс повысился по отношению к предыдущему месяцу на 12% и составил 4,75. Это означает, что на одну вакансию претендовали почти пять человек.

    В июне 2023 года соискатели откликнулись более 3,8 миллиона раз на вакансии работодателей. Работодатели, в свою очередь, направили соискателям более 760 тысяч приглашений на собеседования

    Первую строчку в топе лидирующих профессиональных областей, с большим отрывом, занимают «Продажи». «Транспорт, логистика» в этом месяце поднялась на две позиции вверх и заняла второе место. Далее идут «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», «Административный персонал» и «Строительство, недвижимость»

    Больший прирост вакансий по отношению год к году наблюдается в профобластях:

    • Высший менеджмент (44%)

    • Транспорт, логистика (36%)

    • Безопасность (34%)

    • Продажи (34%)

    • Рабочий персонал (33%)

    • Искусство, развлечения, масс-медиа (32%)

    • Маркетинг, реклама, PR (31%)

    • Инсталляция и сервис (31%)

    Уменьшение работодательского спроса наблюдается у профобластей консультирование и страхование.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика Общество Трудоустройство
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