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    Какие профессии осваивают студенты военной кафедры

    5 Июня 2021, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько на сегодняшний день в Казахстане существует военных кафедр и какие профессии осваивают студенты? Полковник, офицер департамента военного образования и науки Министерства обороны РК Айбар Кажыбаев рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как проходит отбор на военную кафедру.

    «По программам офицеров запаса и сержантов запаса производится подготовка на основе получаемого высшего образования студентами для формирования военно-обученного резерва по военно-учетным специальностям. По формированию военно-обученного резерва его формирует департамент организационно-мобилизационной работы Министерства обороны», - пояснил офицер департамента военного образования и науки.

    Необходимо отметить, что на сегодняшний день в Республике Казахстан существует 36 военных кафедр. Они охватывают все регионы страны. Соответственно, кафедры полностью покрывают потребность Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

    «Кроме того, хотелось бы отметить, очень много студентов, в том числе их родители, обращаются по вопросам оплаты, в соответствии с Законом «О воинской службе и статусе военнослужащих» военные кафедры – это кафедры при высших учебных заведениях, соответственно, все вопросы регулируются руководством вуза. По этому поводу хотелось бы обратиться к студентам, к родителям по этим вопросам обращаться к руководству высших учебных заведений, при которых созданы и существуют эти военные кафедры», - обратился Айбар Кажыбаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Силовые структуры Общество
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