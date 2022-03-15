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    Какие проекты реализуются для поддержки молодежи

    15 Марта 2022, 17:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе республиканского молодежного форума председатель Комитета по вопросам молодежи и семьи Шахмардан Байманов рассказал о том, какие проекты реализуются для поддержки молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одно из важных направлений государственной политики – молодежь. В стране проживают 3,7 млн молодых людей от 14 до 29 лет. Поэтому движущей силой общества можно обозначить молодежь. Глава государства выражает особое доверие молодежи. В Послании и обращениях, как вы знаете, даются поручения по усовершенствованию молодежной политики. На сегодняшний день оказывается всесторонняя поддержка молодежи. Тем не менее, есть ряд вопросов по трудоустройству молодежи, вопросы молодежи категории NEET, вопросы жилья, качественного образования», - рассказал Шахмардан Байманов.

    По его словам, реализуется комплексный план на 2021-2025 годы по поддержке молодежи. Есть 10 направлений по вопросам трудоустройства, качественного образования, жилья, социализации и по решению иных вопросов.

    По поручению Главы государства реализуется национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру», в рамках которого отдельное направление «Поколение Независимости» («Тәуелсіздік ұрпақтары») отведено молодежи.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Рухани жаңғыру Общество Молодежь
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