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    Какие проекты по цифровизации уже реализованы в нефтегазовом секторе

    6 Мая 2021, 11:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты по цифровизации уже реализованы, а какие еще предстоит реализовать в нефтегазовом и энергетическом секторе, рассказала вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках госпрограммы предусмотрено 5 направлений. Министерством проводится работа по 6 проектам в рамках первого направления «Цифровизация отраслей экономики», - сказала Жанат Жахметова на брифинге в СЦК.

    Было отмечено, что в числе проектов Минэнерго:

    1) «Создание электронного аукциона по предоставлению права на недропользование»;

    2) «Создание и внедрение информационной системы учета нефти и газового конденсата».

    Кроме того, четыре проекта различных организаций нефтегазового комплекса, по трем из которых работы завершены:

    - внедрение проекта «Интеллектуальное месторождение» (АО НК «КазМунайГаз»);

    - внедрение проекта «Цифровой рудник» (АО «НАК «Казатомпром);

    - Переход на увеличенный межремонтный период на НПЗ РК (в том числе автоматизация системы ТОРО) (АО НК «КазМунайГаз»).

    По проекту «Автоматизация управления режимами Единой Электроэнергетической Системы Казахстана» (АО «KEGOC») работы продолжаются.

    Автор:

    Серик Сабеков

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