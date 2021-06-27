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    Какие проекты планируют реализовать белорусские компании в Костанайской области

    27 Июня 2021, 07:36

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - О планируемой совместной работе и подписании ряда важных меморандумов между предприятиями Костанайской области и Республики Беларусь в своём Инстаграм сообщил глава региона Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Костанайскую область с визитом прибыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин, а также руководство ряда промышленных белорусских предприятий.

    «В ходе встречи провели переговоры с руководством белорусских компаний «КУВО», «Белкарпластик» и «Минский тракторный завод». Компании прорабатывают возможность реализации проектов в сфере машиностроения на территории области», - сообщил о цели приезда белорусских коллег Архимед Мухамбетов.

    Так, к примеру, компанией «Белкарпластик» рассматривается возможность запустить в костанайском регионе предприятия по изготовлению пластиковых деталей интерьера и экстерьера для сельхозтехники. Руководство «КУВО» же рассматривает возможность реализации проекта по производству стёкол для сельхозтехники.

    Стоит отметить, что по итогам встречи заключены меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам подготовки кадров для отрасли машиностроения. Меморандумы заключены между областным управлением образования и ОАО «Минский тракторный завод», АО «АгромашХолдинг KZ» ТОО «СарыаркаАвтоПром».

    «Подписание меморандумов предусматривает также создание центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для отрасли машиностроения на базе Костанайского индустриально-педагогического коллежа в рамках приоритетных направлений развития производства и экономики области. Уверен, что данный совместный шаг будет способствовать повышению качества подготовки кадров отрасли машиностроения, трудоустройству выпускников колледжа, развитию рынка труда региона», - отметил аким области.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Промышленность Беларусь
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