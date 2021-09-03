Какие проекты функционируют в Индустриальной зоне Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О том, как развивается Индустриальная зона Костаная и какие проекты уже реализуются на его территории в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Олжас Сапарбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил спикер, в Индустриальной зоне площадью 400 гектаров инвесторам предоставляются земельные участки для реализации проектов. При этом, на базе АО «СПК «Тобол» создана Управляющая компания Индустриальной зоны, основной задачей которой является оказание необходимого содействия по различным вопросам в совместной работе с инвесторами в ходе реализации проектов на данной площадке.

«К примеру, как многим известно, на территории Индустриальной зоны активно ведется строительство двух заводов в партнерстве с компанией «КАМАЗ»: чугунолитейный завод, стоимостью 78,2 млрд. тенге и созданием 297 рабочих мест, а также завод по производству главных передач ведущих мостов, стоимостью 82,5 млрд. тенге и созданием 300 рабочих мест», - рассказал О. Сапарбеков.

Также на территории Индустриальной зоны ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» строит новый завод по производству кабин для тракторов марки «Беларус».

Данный проект, по словам руководителя управления предпринимательства, является логическим продолжением в части углубления локализации производства тракторов марки «Беларус», реализованного на площадке предприятия. В перспективе у ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» имеются планы по дальнейшему увеличению локализации производства путем выпуска автокомпонентов для тракторов, в том числе портальных мостов.

«Хочется также отметить планы ТОО «TEHNOPARK KZ» совместно с нижегородским предприятием «Луидор» по налаживанию производства специальной коммерческой техники и надстроек. Уже выделили земельный участок на территории Индустриальной зоны (12,9 га) и завершается разработка проектной документации, - отметил Олжас Сапарбеков. — Следующий проект, который размещен на Индустриальной зоне, направлен на утилизацию и переработку сельскохозяйственной техники. Оператором проекта является ТОО «AutoRecyсling».Здесь ежегодно планируется осуществлять утилизацию до 5,5 тысяч единиц сельхозтехники в год.

Строительные работы уже ведутся, в частности, осуществляется строительство основного производственного корпуса, гаража. Запустить проект планируется до конца текущего года».