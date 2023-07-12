Какие продукты подешевели в июне в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Индекс потребительских цен в Актюбинской области за июнь 2023 года составил 0,1%. Цены на непродовольственные товары повысились на 0,6%, платные услуги - на 0,1%, продовольственные товары снизились – на 0,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент БНС АСПиР РК.

«Так цены на продукты питания в июне выросли на кофе на 8%, масло оливковое – на 3,7%, алкогольные напитки – на 3,3%, прохладительные напитки – на 3,2%, сухофрукты для компота – на 3,1%, кондитерские изделия – на 2,4%, булочные и мучные кондитерские изделия – на 1,8%, сахар – на 1,4%, изделия из мяса – на 1,2%, из овощей на морковь – на 28,4%, картофель – на 25,2%, свеклу - на 0,5%; пряности – на 0,5%, рис - на 0,4%, мясо – на 0,3%», - говорится в сообщении ведомства.

Снижение цен произошло на яйца на 10,7%, масло подсолнечное – на 9,4%, крупы на 2,2% из них на кукурузную – на 4,1%, манную – на 3,4%, гречневую – на 2,7%, перловую – на 0,6%; из фруктов на бананы – на 16,1%, апельсины – на 10,2%, лимоны – на 2,9%; из овощей на помидоры – на 35,9%, капусту – на 18,5%, огурцы - на 12,7%, лук – на 7,5%; чай – на 3,3%, дрожжи - на 1,8%, майонез – на 0,4%, муку – на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в июне наблюдался на мебель и предметы домашнего обихода на 4,4%, фармацевтическую продукцию – на 1,6%, женскую обувь - на 1,3%, приборы и товары личного пользования – на 0,8%, бензин – на 0,7%, моющие и чистящие средства – на 0,4%. Снижение цен отмечено на бытовые приборы на 1,5%, автомобили – на 1,2%.

Повышение цен по платным услугам отмечено на услуги санаториев на 10,3%, услуги воздушного пассажирского транспорта - на 9%, отдых в Турции – на 5,8%, услуги общественного питания – на 4,1%, медицинское страхование туристов – на 3,4%, горячую воду снизились – на 20%, железнодорожного пассажирского транспорта – на 1%.