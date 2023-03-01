Какие проблемы затронул на теледебатах Нурлан Ауесбаев

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Председатель астанинского городского филиала Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев озвучил, какие вопросы он будет поднимать, если станет депутатом Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь стоят вопросы бесплатного медицинского обслуживания, образования, обеспечения комфортным жильем граждан, повышения пенсий, заработной платы, пособий, занятости, снижения всех высоких кредитов в банковской сфере», - сказал Нурлан Ауесбаев в эфире телеканала Qazaqstan.

Представитель партии отметил, что причиной того, почему не решаются все эти вопросы, является коррупция.

Также он предложил решение ряда проблем.

«Три неотложных вопроса - внедрение стандартов качества жизни казахстанцев, которые в научном плане заимствованы из европейских стран. Даже самый уязвимый и малообеспеченный человек в стране должен соответствовать определенным стандартам. Он должен быть обеспечен не только потребительской корзиной, как сейчас, но и лекарствами, отдыхом, также питание, одежда, все остальное. Необходимо обязать все министерства соблюдать этот стандарт. Во-вторых, нужно избавиться от олигархической системы. Несмотря на то, что в Казахстане все есть, народ живет бедно. Потому что контроля нет, богатство нужно вернуть государству», - сказал он.

В ходе четвертого этапа представители партии обратились к гражданам.

«Уважаемые избиратели! Страна переживает нелегкие времена. Дороговизна становится все более и более кульминационной. Поэтому сейчас нужно обобщить все озвученные вопросы и дополнительно сказать – провести следственную работу в Парламенте. Мы должны держать все дело под контролем, это должен быть Народный контроль. Только тогда мы достигнем хороших результатов. Мы постоянно боремся с коррупцией. Мы стараемся вернуть государству богатство страны», - обратился Нурлан Ауесбаев.

Сегодня состоялись дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК. Дебаты прошли в прямом эфире национального канала Qazaqstan.

В дебатах приняли участие Елнур Бейсенбаев из партии «AMANAT», Жигули Дайрабаев из народно-демократической партии «Ауыл», Сырымбек Тау из партии «Respublica», Асхат Асылбеков из «Народной партии Казахстана», Азаматхан Амиртаев из партии зеленых «Байтақ», Берик Дюсембинов из демократической партии «Ақ жол» и Нурлан Ауесбаев из Общенациональной социал-демократической партии.



