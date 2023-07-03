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    Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска

    3 Июля 2023, 11:56

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Назначенный на прошлой неделе аким Петропавловска Серик Мухамедиев на своей странице в социальной сети сообщил, какие проблемы города будет решать в первую очередь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Свой пост в социальных сетях в качестве градоначальника С.Мухамедиев начал с темы строительства – одной из болезненных для петропавловцев. Недавно сообщалось, что долгожданные «квадраты» в прошлом году не смогли получить сотни семей, в том числе дети-сироты.

    «В первую очередь, это проекты, которые простаивают годами и до сих пор не могут найти своего логического завершения. Речь идет о 16-ти многоквартирных домах, в которых затянулись работы по благоустройству и подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Работы должны быть выполнены качественно и оперативно. Возьму на личный контроль», - написал С. Мухамедиев.

    По его информации, долгострои есть и среди коммерческих домов. Таких многоэтажек в городе пять. Строят всего 28 коммерческих жилых домов.

    Пообещал новый аким города лично контролировать подготовку к отопительному сезону, ремонт и реконструкцию теплосетей.

    «Горожане часто поднимали темы несвоевременного вывоза ТБО, спила аварийных деревьев, мойки улиц, состояния скверов, памятников и МАФ. Масштабно идут работы по ремонту дорог областного центра. Как вы знаете, на эти цели направили 6,2 млрд тенге. Сумма, как и объем работ, немаленькая. Поэтому вопрос качества должен стоять превыше всего. Необходимо приумножить всестороннее развитие областного центра. Фронт работы понятен», - написал аким города.

    С. Мухамедиева назначали главой Петропавловска 1 июля, в разгар ремонтных и строительных работ. Ему предстоит решить немало проблемных вопросов города. Насколько успешно справится с возложенными на него задачами С. Мухамедиев, будет понятно осенью, когда завершится строительный сезон и начнется отопительный.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат
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