Какие проблемы были решены в ходе легализации авто, рассказали в МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К 1 сентября 2022 года в Казахстане было зарегистрировано более 220 тысяч незаконно ввезенных автомобилей. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Легализация незаконно ввезенных до 1 сентября 2022 года транспортных средств в Казахстан проводилась в этом году с 23 января по 1 июля.
Граждане, подавшие заявление вовремя и не успевшие легализовать автомобили в указанный срок, имеют право легализовать их даже после 1 июля.
«На данный момент легализовано более 220 тысяч автомобилей. При легализации мы строго руководствовались требованиями, изложенными в Послании Главы государства. То есть, были легализованы автомобили, ввезенные до 1 сентября 2022 года, которые не подвергались уголовному преследованию и прошли таможенные процедуры», - сказал К. Султанбаев на брифинге в СЦК.
По словам спикера, в процессе легализации было выявлено несколько проблем, которые были максимально успешно решены.
«Например, была введена возможность регистрации автомобилей, ввозимых в виде запчастей, с ограничением права их отчуждения и вывоза из Казахстана. Всего было зарегистрировано 17 тысяч таких автопроизводителей. Во-вторых, для автомобилей, которые не были сняты с учета в странах ЕАЭС, включая случаи легализации в связи с ограничениями, но с требованием прохождения первичной регистрации при репатриации или легализации, предоставлена возможность отсрочить легализацию через временную регистрацию на 5 лет, если автомобиль не будет снят с учета по месту предыдущей регистрации в другой стране. Сейчас временно зарегистрировано более 14 тысяч автомобилей», — пояснил председатель Комитета.
Кроме того, имеется около 15 тысяч автомобилей, ввезенных из третьих стран за пределами ЕАЭС, особенно из Грузии, которые не прошли таможенную очистку.
«Поскольку все они являются старыми и не соответствуют экологическим требованиям, а также не проходят таможенную очистку, Правительством были утверждены специальные регламенты, которые не требуют подтверждения их соответствия экологическим требованиям в рамках законодательства. То есть, автомобильные проблемы, возникшие до 1 сентября 2022 года, за исключением криминальных, были полностью решены», — отметил К. Султанбаев.
В рамках легализации транспорта МВД разработало информационные системы для удобства граждан и снижения коррупционных рисков. Эти цифровые обновления были отображены на портале egov и мобильных приложениях банков второго уровня.
«Эти решения позволили избежать скопления большого числа людей в специальных ЦОНах. В связи с этим в прошлом году благодаря внедрению цифровых решений нам удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий в городах и уменьшить число погибших. Кроме того, хочу отметить, что количество погибших пешеходов сократилось на 11 процентов. В этом году все показатели аварийности неуклонно снижаются. По последним данным, количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось до 15 процентов, а количество погибших и пострадавших на дорогах – до 14 процентов. Таким образом, благодаря этим мероприятиям в стране было спасено около 2 тысяч человеческих жизней», — отметил К. Султанбаев.
Ранее в МВД предупредили казахстанцев, что автомобили, ввезенные после 1 сентября 2022 года, невозможно будет легализовать.