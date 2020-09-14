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    Какие проблемные вопросы просят решить алматинцы участников праймериз

    14 Сентября 2020, 16:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в восьми районных филиалах партии «Nur Otan» проводятся публичные дебаты. Согласно жеребьевке, которая проводилась в новом формате и состоялась по принципу лото, участники дебатов были распределены по группам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Особенностью проведения дебатов в Алматы стало то, что для жителей города предусмотрена возможность задать актуальные вопросы посредством социальных сетей.

    На дебатах в Алатауском районном филиале партии от горожан поступили вопросы об отсутствии водоснабжения и освещения, линии «Казахтелеком» и нехватки благоустройства территории в микрорайоне Болашак. Кандидаты праймериз рассказали, как будут решать проблемы в указанном микрорайоне.

    В ходе проводимой агитационной работы все участники дебатов запланировали выезды на определенные участки города для встречи с алматинцам, которые неравнодушны к проблемам города.

    Учитывая, что дебаты будут проводиться до 30 сентября, Алматинский городской филиал партии «Nur Otan» призывает всех горожан оставлять свои вопросы на официальных аккаунтах районных филиалов партии в соцсетях, где регулярно публикуются графики и составы дебатов.

    «Это позволит кандидатам праймериз прийти на дебаты с готовыми предложениями по улучшению ситуации на местах. Ведь обратная связь с населением, несомненно, расширяет возможности для доработки предвыборных программ и поможет сообща найти оптимальные решения», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского филиала партии.

    Напомним, что в некоторых районах города на одно депутатское место претендуют более 10 участников, средний возраст которых составляет 42 года. Всего по городу Алматы в дебатах принимают участие 225 кандидатов. Алматы уверенно лидирует по количеству представителей субъектов малого и среднего бизнеса и неправительственных организаций. Сектор малого и среднего бизнеса из числа участников на праймериз составляет порядка 50% и более 10% - НПО.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Нур Отан
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