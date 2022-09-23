Какие проблемные объекты планируют сдать в Астане в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В компании «Елорда құрылыс компаниясы» сообщили, что в 2023 году в столице планируют достроить 11 проблемных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил генеральный директор ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» Руслан Кадесов, много замечаний идет относительно отставания сроков сдачи многоквартирных домов.

«Мы все должны понимать, что проблемные объекты говорят сами за себя, где изначально отсутствовала проектно-сметная документация. Выявляются недочеты, которые мы по ходу строительства исправляем. Во многих реализованных недобросовестными застройщиками домах отсутствовала проектно-сметная документация. На задержку темпов повлиял рост стоимости строительных материалов, которые используют наши подрядчики. В связи с этим мы проводили анализ. Там, где было необходимо, проводили корректировки ПСД. На период проведения корректировок строительно-монтажные работы по законодательству должны быть приостановлены», - сказал Руслан Кадесов.

Он уточнил, в 2023 году в столице планируют завершить 11 объектов. В частности, «Триумф сити», «Арыстан» (третья очередь), «Зере», «Алтын булак», «Мирный дом», «Future Home», «Жагалау 4» (полигон третий), «Аниса», «Садовые кварталы» (первая очередь).

«Наши соглашения, заключенные с одним из банков, позволяют решить за счет стопроцентного вклада со стороны частного инвестора. Также с нашим участием заключен договор о совместной деятельности. В рамках этого договора около 1 тыс. человек получат свои квартиры без вложения бюджетных средств», - сказал гендиректор компании.

Также в столичном управлении контроля и качества городской среды пообещали, что жилой комплекс Family Park будет стабильно подключен к электроэнергии до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в Астане планируют решить проблемы около трех тысяч дольщиков.