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    Какие призовые получит Александр Герлиц за первую медаль Паралимпиады в Пекине

    8 Марта 2022, 15:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанский спортсмен Александр Герлиц выиграл первую медаль для страны на проходящих в Пекине зимних Паралимпийских играх. Позже стал известен размер призовых, которые полагаются Александру Герлицу за бронзовую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Александр Герлиц стал обладателем «бронзы» в биатлонной гонке, стоя на средней дистанции. Эта награда стала для страны первой во всем олимпийском и паралимпийском цикле Игр в Пекине 2022 года. На Олимпиаде казахстанская сборная осталась без наград.

    За бронзовую медаль Герлиц получит призовые в размере 75 тысяч долларов США (почти 38 миллионов тенге).

    Отметим, что за золотую медаль Олимпийских и Паралимпийских игр отечественным спортсменам полагается 250 тысяч долларов, за «серебро» — 150 тысяч.

    Напомним, сегодня парабиатлонист Александр Герлиц принес сборной Казахстана первую медаль с бронзовым отливом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского спортсмена. Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов тоже поздравил паралимпийца с завоеванной бронзовой медалью.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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