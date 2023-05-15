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    Какие призовые от государства получат казахстанские боксеры после победы на ЧМ

    15 Мая 2023, 17:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Асхат Оралов сообщил, какие призовые от государства получат казахстанские боксеры после победы на чемпионате мира по боксу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство культуры и спорта каждому чемпиону мира выдаст по 15 тысяч долларов призовых и по 15 тысяч призовых их тренерам. Также предусмотрены призовые в размере 100 тысяч долларов от Казахстанской федерации бокса, и 200 тысяч долларов от AIBA», - сообщил журналистам Асхат Оралов.

    Ранее министр культуры и спорта встретил чемпионов мира по боксу в столичном аэропорту и назвал их победу исторической для страны.

    На чемпионате мира в Ташкенте нашей сборной удалось повторить уникальное достижение десятилетней давности и выиграть сразу 4 золотые медали. Это лучший результат для отечественных боксеров в рамках мировых первенств.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанские боксеры показали бокс высшего уровня.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Бокс
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