Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      СМИ

    Какие приоритеты должен ставить перед собой QazForum - мнение посла США

    7 Февраля 2020, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие приоритеты в своей работе должен ставить перед собой QazForum, своим мнением поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Казахстане Уильям Х. Мозер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть знаменитая казахская пословица: «Тот, кто смотрит наперед - побеждает» - «Алға тартқан озады, кейін кеткен тозады». Уверен, что QazForum руководствуется этим видением – принимать во внимание важные тренды, исследовать горизонты и готовиться к предстоящим вызовам и возможностям», - сказал Уильям Х. Мозер, открывая работу IV Форума создателей казахоязычного онлайн-контента QazForum.

    В текущем году форум собрал более 200 медиаспециалистов со всего Казахстана. Тема форума: «Медиа нового десятилетия: время менять и время меняться» предполагает обсуждение свежих трендов в развитии казахскоязычных медиа. Самые актуальные проблемы контента на казахском языке обсуждают сильнейшие эксперты и журналисты, блогеры и создатели видео-контента.

    Инициатором и идейным вдохновителем QAZFORUM является Посольство США в Республике Казахстан.

    Автор:

    Серик Сабеков

    СМИ Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты
    В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ
    Пожары в области Абай, конец эпохи Даниала Ахметова и новые законы – обзор событий в РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам