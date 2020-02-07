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Какие приоритеты должен ставить перед собой QazForum - мнение посла США

7 Февраля 2020 12:36
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Какие приоритеты должен ставить перед собой QazForum - мнение посла США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие приоритеты в своей работе должен ставить перед собой QazForum, своим мнением поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Казахстане Уильям Х. Мозер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Есть знаменитая казахская пословица: «Тот, кто смотрит наперед - побеждает» - «Алға тартқан озады, кейін кеткен тозады». Уверен, что QazForum руководствуется этим видением – принимать во внимание важные тренды, исследовать горизонты и готовиться к предстоящим вызовам и возможностям», - сказал Уильям Х. Мозер, открывая работу IV Форума создателей казахоязычного онлайн-контента QazForum.

В текущем году форум собрал более 200 медиаспециалистов со всего Казахстана. Тема форума: «Медиа нового десятилетия: время менять и время меняться» предполагает обсуждение свежих трендов в развитии казахскоязычных медиа. Самые актуальные проблемы контента на казахском языке обсуждают сильнейшие эксперты и журналисты, блогеры и создатели видео-контента.


Инициатором и идейным вдохновителем QAZFORUM является Посольство США в Республике Казахстан.



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Ключевые слова: СМИ, Связь, ТВ, IT,
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Автор:

Серик Сабеков

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