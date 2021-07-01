Какие принципы вводятся Адмкодексом для защиты частных лиц от злоупотреблений со стороны власти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие принципы вводятся Административно-процедурно процессуальным кодексом для защиты частных лиц от возможных злоупотреблений со стороны властных субъектов? Об этом рассказала вице-министр юстиции Наталья Пан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в мире происходят кардинальные изменения во взаимоотношениях государства, общества и человека. Правительства ищут эффективные подходы к обеспечению гарантий прав граждан в процессе их взаимодействия с органами власти. Вместе с тем, вопрос функционирования и внедрения административной юстиции в Казахстане являлся одной из важнейших задач. Внедрение и функционирование эффективных механизмов защиты прав частных лиц при рассмотрении публично-правовых споров, а также закрепления правовых гарантий, которые дают возможность гражданам участвовать в принятии решении органами власти, являются основными целями Кодекса. Это позволит обеспечить прозрачность процесса госуправления и уравновесить равные возможности гражданина и государственного аппарата. Чтобы система заработала, Кодексом вводятся новые принципы, призванные защитить частных лиц от возможных злоупотреблений со стороны властных субъектов», - отметила вице-министр юстиции.

Принцип приоритета прав обяжет правоприменителей толковать все сомнения, противоречия и неясности актов законодательства в пользу граждан. К примеру, если в документе, регламентирующем порядок оказания государственной услуги, определен срок 3 дня. Но при этом не указано, исчисляется ли в рабочих или календарных днях такой срок, то Вам должны оказать услугу в течение 3 календарных дней, потому что такой вариант наиболее благоприятен для гражданина.

Принцип соразмерности позволит проверить устанавливаемые меры ограничения на предмет пригодности, необходимости и пропорциональности преследуемой цели.

Данный принцип является критерием для проверки законности решений. Нередко случается, когда в черте города акиматом ограничивается скорость на отдельных участках. Принцип соразмерности позволит судам проверить, насколько решение ограничить скорость является пригодным, необходимым и пропорциональным для разрешения проблемы.

«Закрепляются процедурные гарантии, которые обеспечат «обратную связь» с гражданами при принятии управленческих решений органами власти. К примеру, гарантия гражданина быть заслушанным до принятия окончательного решения, которое каким-то образом отказывает в реализации права или ограничивает его. Для граждан устанавливается право заявить отвод должностному лицу, иметь представителя и ознакамливаться с материалами, которыми органы руководствовались при принятии управленческого решения. Вводится особый порядок отмены правовых решений, которые благоприятны для граждан. Допустим, гражданину выплатили адресную социальную помощь. Позднее орган проверки установил, что уполномоченный орган по своей вине принял ошибочное решение. В виду принципа охраны права на доверие уполномоченный орган не может требовать возмещение потраченных средств от добросовестного гражданина, потому что в этом нет его вины», - отметила Наталья Пан.

Кодексом внедряется обязательное досудебное обжалование, за исключением отдельных категорий споров. Производство по рассмотрению жалобы будет проходить в ускоренном порядке. Данный институт позволит сэкономить время и избежать судебных расходов. Дополнительным преимуществом досудебного обжалования является возможность проверки решения не только на предмет законности, но и целесообразности, что предоставит большую правовую защиту интересам частных лиц.