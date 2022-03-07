Какие пригородные маршруты приостановили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий и закрытием трасс, временно приостановлено движение пяти пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г. Нур-султан.

ТОО «City Transportation Systems» сообщает: В связи с ухудшением погодных условий и закрытием трасс, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 310, 312, 315, 316.

А также, №302, 303, 320 маршруты не заезжает в ЖМ «Лесная поляна» (подтопление дороги).

Все остальные пригородные маршруты на линии.

Как сообщалось ранее, из-за метели и гололеда закрыто автомобильное движение из столицы в направлении Щучинска и Темиртау.

Между тем, в 13 регионах страны 6 марта объявлено штормовое предупреждение. В городе Нур-Султане временами ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.