Какие преступления совершаются чаще всего в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане отмечается рост тяжких преступлений. Такие данные приводятся в проекте Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы, размещенном на портале Открытые НПА для публичного обсуждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с 2019 года, под влиянием мер законодательного характера, связанных с ужесточением ответственности за отдельные преступления, в том числе против собственности, половой неприкосновенности и наркопреступлениям, отмечается рост тяжких преступлений», - сказано в документе.

Согласно опубликованным данным, наблюдается положительная динамика двукратного (со 105,5 тысяч до 42,4 тысяч) снижения числа зарегистрированных правонарушений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. Основную их массу составляют кражи (68,2 %), треть из которых связана с хищением мобильных телефонов.

Принимаемые профилактические меры позволили кратно снизить уровень преступлений, совершенных ранее судимыми (с 42,6 тысяч до 19,7 тысяч) и несовершеннолетними (с 2,8 тысяч до 1,6 тысячи), а также в состоянии опьянения (с 12 тысяч до 8,7 тысяч).

Одним из негативных явлений в сфере общественной безопасности, вызывающих беспокойство общества за последние 5 лет, является рост преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений (2018 год – 919, 2019 год – 1 052, 2020 год – 1 071, 2021 год – 1 021, 2022 год – 935). 80% из них совершены в отношении женщин и детей.

«Дети продолжают оставаться наиболее уязвимой группой, требующей защиты. Ежегодно в отношении них совершается 2 тысячи преступлений. В их числе свыше 700 посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, более 70% из которых совершены лицами из близкого окружения. В условиях стремительного развития инновационных технологий и цифровых сервисов, а также недостаточной финансовой грамотности граждан все большую распространенность получают мошенничества (с 29,2 тысяч в 2018 году до 43,4 тысяч в 2022 году), а именно интернет-мошенничеств. За 5 лет отмечается 40-кратный их рост (с 517 в 2018 году до 20,5 тысяч в 2022 году)», - приводятся данные в проекте концепции.