Какие премьеры представит «Астана Опера» в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О театральных буднях и перспективах развития столичного театра рассказал заслуженный деятель Казахстана, директор «Астана Опера» Галым Ахмедьяров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Зима в Астане длинная, поэтому нам хотелось продлить праздничное настроение горожан, так афишу театра украсили замечательные спектакли – оперы «Богема» Дж.Пуччини, «Кыз Жибек» Е.Брусиловского, сказочный балет «Золушка» С.Прокофьева в хореографии Р.Ребека, приключенческий балет «Корсар» А.Адана и прекрасные концерты в Камерном зале имени Куляш Байсеитовой. Этот сезон для театра юбилейный, поэтому мы уже провели ряд значимых событий – премьеры, череду важных гастрольных выступлений за рубежом, а также Международный фестиваль оперы и балета «Жибек жолы» и торжественную церемонию вручения Первой Национальной премии Umai», - отметил Галым Ахмедьяров.

По его словам, труппа находится в хорошем творческом тонусе, все работают с большим энтузиазмом.

«Отрадно, что зрительская аудитория очень активно откликается на новые проекты и премьерные спектакли. Чтобы пробудить такой интерес публики, мы приглашаем самых выдающихся постановщиков, знаменитых исполнителей, для оформления спектаклей привлекаем лучшие силы как из Казахстана, так и из-за рубежа. Так, мы планируем, что юбилейный для театра год продолжится премьерой эксклюзивного балета знаменитого чешского хореографа Иржи Килиана «Маленькая смерть» на музыку В.А.Моцарта. Затем в планы входит постановка балета «Сильфида» композитора Германа Левенскольда», - продолжил директор театра.

Сейчас разрабатывается совместные международные проекты с зарубежными партнерами, также планируются гастрольные выступления знаменитых коллективов. Одним из них станет балет Бориса Эйфмана, который выступит с двумя спектаклями – «Анна Каренина» и «Эффект Пигмалиона».





«Несколько месяцев назад мы представили мировую премьеру балета «Золушка» на музыку С.Прокофьева, в скором времени планируем поставить оперу-сказку «Канбак шал» Жолана Дастенова. Это компактный, веселый спектакль, рассчитанный для сцены Камерного зала. Кроме того, ближе к осени мы планируем провести Международный музыкальный фестиваль «Опералия», к слову, этому фестивалю уже более 20 лет, его история началась с театра оперы и балета имени Куляш Байсеитовой. И вот уже более двух десятилетий в нем принимают участие звезды мировой оперной и балетной сцены. В рамках этого фестиваля обязательно будут представлены и спектакли для детей», - отметил директор театра.

«Репертуар театра пополняется с каждым годом, поэтому какие-то спектакли, которые давно не шли на нашей сцене, в 2023 году мы будем возобновлять. Но основная ближайшая перспектива или цель театра, сделать так, чтобы поход в «Астана Опера» стал мечтой любого казахстанца и иностранца, впервые приехавшего в Астану», - резюмировал Галым Ахмедьяров.

Фото: «Астана Опера»