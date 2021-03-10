Какие преимущества имеет новая телевизионная платформа «ТВ+»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе презентации телевизионной платформы «ТВ+» директор дивизиона розничного бизнеса «Казахтелеком» Игорь Погребицкий рассказал о преимуществах нового приложения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в отличие от традиционных услуг «ТВ+» имеет ряд уникальных преимуществ, главным из которых является возможность зрителя самостоятельно управлять эфиром. К примеру, поставить трансляцию на паузу, если необходимо отлучиться от экрана, или, как на видеомагнитофоне, отмотать назад, если не успел к началу фильма.

«Мы бы гораздо раньше выпустили продукт. Но, как вы знаете, был серьезный локдаун, немного сдвинулись, хотели подарить казахстанцам на Новый год. Но после хороших мартовских праздников решили запустить наше приложение. Его можно скачать в App Store, Play Market и на других платформах. Существенным плюсом является возможность выбора гаджета, с которого можно просматривать ТВ: со смартфона, который всегда под рукой, планшета или с телевизора с функцией Smart TV. Главное – наличие в доме подключения к интернету, и этот один источник сигнала позволит просматривать несколько программ на разных гаджетах одновременно. Так что теперь в семьях не будет споров о том, что смотреть вечером – сериал или футбол, никто не пропустит свою программу», - пояснил Игорь Погребицкий.

В компании отметили, что «ТВ+» подстраивается под зрителя, а не зритель под телепрограмму телеканала. Причем даже если у пользователя старый телевизор с кинескопом, STB-приставка позволит передавать видео в самом лучшем качестве. Кроме того, независимо от того, на чем зритель просматривает видео, качество всегда будет оставаться на высоте.

«Платформа уникальна тем, что в нее можно добавлять все, что угодно. В нее можно интегрировать, добавлять каналы. Важно, чтобы дети не видели контент, который им не позволяется смотреть. Вы можете на одном из аккаунтов установить пин-код и выбрать, что нельзя смотреть ребенку. То есть ведете родительский контроль. Абсолютно во всех фильмах на нашей платформе есть ограничения по возрасту. Ребенку уже будет запрещен этот контент», - подчеркнул Игорь Погребицкий.

На главной странице пользователю представляется понятная страница рекомендаций с лидерами рейтингов и новинками проката. Контент представлен в подборках по жанрам, и с помощью удобной навигации и продуманного дизайна без затруднений можно выбрать интересующий человека контент и приступить к просмотру.

«ТВ+» хранит в каталоге архив телепередач за последние 7 дней, а также просматриваемый контент в истории просмотров. И при включении устройства система предложит просмотр с прерванного момента.

Отметим, пользоваться этими и другими возможностями платформы «ТВ+» могут не только абоненты «Казахтелеком», но и других операторов. Для этого достаточно иметь доступ к интернету, установить специальное приложение и смотреть порядка 170 каналов, десятки тысяч фильмов и сериалов, причем качество контента автоматически адаптируется под любые скорости интернета. Стоимость тарифного плана начинается от 1700 тенге в месяц.

Напомним, сегодня компания «Казахтелеком» презентовала свою телевизионную платформу «ТВ+».