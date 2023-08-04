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    Какие предметы запрещено перевозить в самолете казахстанцам

    4 Августа 2023, 11:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане утвержден обновленный перечень предметов, запрещенных к перевозке в салоне самолета или в багажном отделении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По-прежнему, запрещено перевозить взрывные и иные смертоносные устройства, содержащие как минимум заряд взрывчатого вещества и средство взрывания, пригодные и предназначенные для совершения действия в форме взрыва, колюще-режущее оружие, все виды огнестрельного оружия и т.д.

    Кроме того, добавился новый пункт – опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в багаже. Это портативные электронные курительные устройства, приводимые в действие батареями, в том числе:

    - электронные сигареты;

    - электронные тонкие сигары;

    - электронные сигары;

    - электронные трубки;

    - персональные испарители; электронные системы подачи никотина.

    Также к перевозке в багаже запрещены портативные электронные устройства (часы, калькуляторы, фотоаппараты, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеокамеры и прочее), содержащие литиевые или литий-ионные элементы, а также запасные батареи.

    С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт Общество
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