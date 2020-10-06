Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Какие предложения от граждан поступили в ходе праймериз 2020

    6 Октября 2020, 16:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Службе центральных коммуникаций РК состоялась пресс-конференция, посвященная итогам праймериз 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе агитационных встреч прошло обсуждение 216 проектов предвыборных программ. «Nur Otan» первой в качестве политической партии в истории страны разработал отдельную конкретную программу для каждой области, города и района. Жители высказывали активно свои предложения, обсуждали проблемные вопросы. В итоге мы собрали более 20 тысяч наказов к этим проектам», - сказал секретарь партии «Nur Otan» Арман Кырыкбаев.

    По его словам, большая часть, а это 21% предложений граждан, касаются вопросов, связанных с жильем, жилищно-коммунальным хозяйством.

    «15% - это вопросы транспорта и инфраструктуры, 11% - это непосредственно социальные проблемы, 8% - касаются образования и 7% - здравоохранения. Многие жители регионов обращались также с вопросами по качеству интернет-связи и экологическим вопросам. Все наказы граждан нами будут учтены при доработке предвыборных программ партии, эта работа активно уже ведется», - добавил Арман Кырыкбаев.

    Напомним, в партии «Nur Otan» завершили работу по подсчету голосов избирателей по итогам первого этапа внутрипартийных выборов. По информации Центрального организационного комитета по проведению праймериз, в четырехдневном голосовании приняли участие 662 687 человек. Явка составила 84%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Выборы Политические партии Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске