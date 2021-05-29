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    Какие правила надо соблюдать при туристических поездках в горы, пояснили в МЧС

    29 Мая 2021, 17:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В министерстве по чрезвычайным ситуациям призывают соблюдать правила безопасности в туристических поездках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ведомстве пояснили, каких правил надо придерживаться в туристических поездках в горы:

    - Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или в темное время суток. Выясните прогноз погоды перед выходом на маршрут.

    - Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий. При ухудшении погоды спускайтесь вниз, а не поднимайтесь вверх.

    - На горных маршрутах внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.

    - Не забирайтесь на крутые склоны в целях исключения травматизма.

    - Не допускайте перегрева, переохлаждения организма.

    - Если Вы берете с собой в горы детей, помните об ответственности за них, не оставляйте их без присмотра и внимания.

    - Имейте с собой достаточный запас воды. Возьмите с собой ориентиры на местности (компас).

    - Если вы путешествуете в группе или компании друзей – лучше держаться вместе. Обязательно иметь при себе медицинскую аптечку с необходимым запасом лекарственных препаратов. Темп движения определяется по слабейшему в группе.

    - Для первого похода по незнакомому маршруту желательно найти в попутчики того, кто уже по нему ходил, или постараться заранее найти об этом маршруте информацию. Никогда не ходите в горы по незнакомому маршруту без проводника.

    - В горах можно заблудиться, набрести на опасное дикое животное, упасть в обрыв. Зимой в горах могут случиться снежные лавины, летом - обвалы камней.

    Если вы отправляетесь на несколько дней, то запишите в свои мобильные телефоны номер в подразделениях МЧС РК по номеру - 112, который работает в круглосуточном режиме.

    Ранее сообщалось, что найдены тела двух пропавших в горах Туркестанской области.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туризм Общество МЧС
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