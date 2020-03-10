Какие правила изоляции на дому должны соблюдать лица с высоким эпидемическим риском COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин рассказал о правилах изоляции на дому лиц с высоким эпидемическим риском COVID-19 (коронавирусная инфекция), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Домашний карантин длится 14 дней с даты выезда из страны категории 1б либо с момента последнего близкого контакта с вероятным или подтвержденным случаем COVID-19. Цель домашнего карантина – предупредить возможное заражение COVID-19 от потенциального источника заболевания и тем самым предотвратить распространение коронавируса на территории Казахстана», - говорится в его сообщении.

Карантин на дому возможен при соблюдении следующих требований/условий:

1. Есть отдельная комната, где человек может находиться, не деля непосредственное пространство с другими членами семьи

2. Пациент и другие члены семьи/домохозяйства имеют доступ к соответствующим рекомендованным средствам индивидуальной защиты (как минимум, перчаткам и лицевой маске) и способны соблюдать меры предосторожности, рекомендуемые как часть домашнего ухода или изоляции (например, респираторная гигиена и этикет от кашля, пожатия руки).

3. В домохозяйстве нет людей, которые могут подвергаться повышенному риску осложнений после инфекции COVID-19 (люди старше 65 лет, дети до пяти лет, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом или имеющие хронические заболевания сердца, легких или почек).

Отметим, при невозможности соблюдения указанных требований, карантин осуществляется в медицинских организациях.

Главный санитарный врач также рассказал об инструкциях для человека, который находится на домашнем карантине.

«Не выходить из дома. Находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате с закрытой дверью. Выход из комнаты разрешается только для необходимых процедур и на короткое время. При этом, рот и нос должны быть прикрыты маской.

Прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовым носовым платком или согнутым локтем, для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого вымыть руки с водой и мылом или продезинфицировать их антисептическим веществом на спиртовой основе»,- отметил Жандарбек Бекшин.

Мыть руки с водой и мылом или продезинфицировать их антисептическим веществом на спиртовой основе до и после приготовления пищи, перед едой и до и после пользования туалетом. В случае, если на руках есть видимая грязь, мытье с водой и мылом предпочтительнее обработки антисептическим веществом. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки.

По возможности, использовать отдельный туалет. При появлении температуры или респираторных симптомов и при любой медицинской проблеме, обратиться в колл-центр по КВИ или позвонить в скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

Инструкции для членов домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин следующие:

1. Рекомендуется сократить число членов домохозяйства, которые могут заходить в карантинную комнату, предпочтение должно быть отдано одному здоровому человеку, не страдающему от хронических болезней;

2. В дом не должны приходить посетители;

3. Все члены домохозяйства должны часто мыть руки;

4. Убедитесь, что места общего пользования, такие, как кухня и туалет, хорошо проветриваются;

5. При входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает рот и нос. Если маска становится мокрой или грязной от выделений, ее необходимо немедленно заменить новой чистой сухой маской. Снимать маску, используя соответствующую технику, то есть не трогать переднюю часть. Снимать маску сразу после использования и мыть руки;

6. Использовать одноразовые перчатки при любом контакте с человеком, находящемся в карантине и с карантинной комнатой, включая загрязненные поверхности, одежду и постельное белье;

7. Ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в комнате человека, находящегося в карантине;

8. Все грязное белье человека в карантине необходимо держать в отведенном для этого пакете в его комнате до стирки. Стирку необходимо производить с обычным моющим средством.

9. Воздержаться от совместного пользования предметами с человеком, находящимся в карантине, через которые может передаться вирус, такими, как зубная щетка, сигареты, посуда, полотенца, постельное белье и т.д. Посуду можно мыть водой с мылом или средством для мытья посуды.