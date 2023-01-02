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    Какие позиции занимают теннисистки Казахстана в первом выпуске рейтинга WTA в 2023 году

    2 Января 2023, 15:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила первый выпуск рейтинга спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тройка сильнейших осталась прежней: лидирует Ига Свёнтек из Польши, вторая — Онс Жабер из Туниса, третье место занимает американка Джессика Пегула.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась 21-й, Юлия Путинцева — 51-й.

    В парном разряде топ-3 составляют Катерина Синякова (Чехия), Вероника Кудерметова (Россия) и Барбора Крейчикова (Чехия).

    Лучшая из казахстанских «парниц» Анна Данилина по-прежнему занимает 11-е место, Жибек Куламбаева потеряла две отметки — 204-я.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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