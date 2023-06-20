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    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC

    20 Июня 2023, 04:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) выпустил обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции боксеров из Казахстана, входящих в топ-15 списков:

    В супертяжелом весе чемпион по версии WBC International Жан Кособуцкий сохранил восьмую строчку.

    Во втором среднем весе Али Ахмедов опустился с третьей позиции на шестую.

    Экс-чемпион мира Геннадий Головкин занимает первое место рейтинга среднего веса, Мейирим Нурсултанов находится на второй строчке.

    В первой полусредней категории обладатель пояса WBC Silver Сергей Липинец опустился с пятой позиции на седьмую.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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