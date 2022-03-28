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    Какие последствия ждут граждан при применении процедуры банкротства физлиц в РК

    28 Марта 2022, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие последствия ждут граждан при применении процедуры банкротства физических лиц, рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Кайрат Миятов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обращаю внимание на последствия, которые возникают с момента применения внесудебного банкротства. Во-первых, все установки долговых обязательств считаются истекшими, должнику запрещается совершать сделки по получению займов, выдаче гарантий и поручительств и выезжать за пределы страны, за исключением отдельных случаев», - пояснил Кайрат Миятов в ходе публичных слушаний по законопроекту, касающемуся банкротства физических лиц.

    Было отмечено, что помимо этого кредиторам запрещается требовать от должника исполнения обязательств, а также приостанавливаются начисление пени, штрафов и вознограждения.

    «Последствия применения судебного банкротства практически идентичны процедуре внесудебного банкротства. Должнику запрещается совершать сделки по имуществу, либо выезжать за пределы страны. Кредиторам запрещается взыскивать деньги с банковских счетов должника или обращать взыскание на имущество, начислять неустойки и пени, исполнение ранее принятых решений судов и иных государственых органов в отношени имущества должника также приостанавливаются», - добавил Кайрат Миятов.

    Ранее сообщалось о том, кто сможет воспользоваться процедурой банкротства физических лиц в РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК
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