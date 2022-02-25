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    Какие последствия могут нести события в Украине для экономики Казахстана – мнение эксперта

    25 Февраля 2022, 20:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный научный сотрудник КИСИ Вячеслав Додонов прокомментировал вопрос влияния на казахстанскую экономику событий в Украине и наложение санкций на РФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всех интересуют последствия этих событий для экономики Казахстана. В настоящее время сложно сказать, какими будут конкретные санкции против России, потому что они еще в процессе разработки, введения. Кроме того, они вводятся разными пакетами и в несколько этапов. Поэтому сейчас сложно сказать, каким образом эти санкции будут ограничивать возможность сотрудничества третьих стран с Россией. Это ключевой момент, по которому у Казахстана могут быть какие-либо последствия», - сказал Вячеслав Додонов в беседе с корреспондентом агентства.

    Эксперт отметил, что в теории эти санкции могут быть наложены на партнеров – российских контрагентов.

    «В этом случае будут определенные последствия для казахстанских компаний. Придется искать какие-либо обходные пути, либо еще что-то делать. Но не факт, что такая опция будет в этих санкциях. Возможно, что эти санкции ограничатся только российскими компаниями, в этом случае для Казахстана последствий не будет никаких. Что касается геоэкономических последствий самих боевых действий, то мы видим, что с момента, когда начались первые прогнозы о боевых действиях, которые исходили от западных стран в момент, когда начались рекомендации гражданам – покинуть Украину и началась эвакуация посольств из Киева во Львов и подобные вещи, вот с этих самых пор начала расти цена нефти», - пояснил Вячеслав Додонов.

    Главный научный сотрудник КИСИ добавил, что с тех пор цена за баррель нефти поднялась с 80 -ти до нынешних почти 100 долларов.

    «Эта ситуация длится почти месяц. И вот в течение месяца мы наблюдаем удорожание нефти, которая приближается к 20%. Как мы понимаем, казахстанская экономика очень сильно зависит от нефтяного фактора, в том числе цен на нефть, поэтому, как бы не прискорбно было, но эта ситуация в этом аспекте для нашей экономики будет нести положительные последствия», - считает Вячеслав Додонов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Россия Украина
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