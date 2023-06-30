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    Какие поправки внесут в законодательство в части игорного бизнеса

    30 Июня 2023, 11:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров рассказал о запланированных на осень поправках в законодательство касательно игорного бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одна из поправок - ограничить рекламу всеобщую. Ограничить рекламу полностью. Чтобы они не висели везде. Сами букмекерские конторы вывезти их в резервации как казино - Кокчетав, Боровое, Капчагай. Если человек хочет участвовать и играть - он должен ехать в Боровое, там он может сделать ставку. Также как и делает ставку в любом казино. В городах и сельской местности нигде не должно быть ни рекламы, ни букмекерских контор», - сказал Айдарбек Ходжаназаров в кулуарах Мажилиса.

    «И наша инициатива ограничить онлайн-платежи и привязку карт совместно с банками второго уровня. Чтобы был запрет на привязку карт банков второго уровня к букмекерским приложениям», - добавил депутат.

    Он также рассказал о том, что с депутатами связываются представители игорного бизнеса.

    «Они выходят на нас, предлагают какие-то блага. Но нам все это неинтересно, мы за то, чтобы ограничить их деятельность, обеспечить именно безопасность наших детей, чтобы они не стали заложниками сначала букмекеров. А потом кредитов. Я суммы не могу сказать. Там предложения другого характера. «Мы знаем, что предлагать деньги вам смысла нет, давайте мы построим две школы, сделаем такое благо для народа и может тем самым вы успокоитесь». Мы сказали: две школы сколько спасут людей? Дадут образование 1000 детей, а сколько тысяч сограждан страдает от букмекеров», - добавил мажилисмен.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Сенат Сенат Парламента
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