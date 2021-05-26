Какие поправки внесены в законы о выборах и банковской деятельности, рассказал Берик Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О поправках в Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов», Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы», подписанные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым сегодня, рассказал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

Сегодня Главой государства подписан ряд важных законов:

1) Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»;

2) Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов».

Предусмотрены следующие поправки:

✓ введение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов: «Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа избирается на должность сроком на четыре года из числа граждан Республики Казахстан в возрасте не моложе двадцати пяти лет населением соответствующей административно-территориальной единицы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании»;

✓ голосование против всех кандидатов: «В избирательный бюллетень вводится строка «Против всех»;

✓ снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис с 7% до 5%.

3) Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан».

В Законе предусмотрены следующие поправки:

✓ сокращение срока хранения кредитных историй в кредитных бюро с десяти до пяти лет: «Кредитное бюро обеспечивает хранение информации в отношении субъекта кредитной истории в течение 5 лет после даты получения последней информации о нем»;

✓ для коллекторов вводится запрет на звонки с чужих телефонных номеров. Также они будут обязаны осуществлять видео- и аудиофиксацию процесса любого взаимодействия с должниками.

4) Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы».

Законопроект:

✓ разработан в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей на 2021-2025 годы;

✓ направлен на реализацию поручений Главы государства в Послании народу Казахстана, а также мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.



