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    21:34, 25 Май 2021 | GMT +6

    Какие поправки внесены в законы о выборах и банковской деятельности, рассказал Берик Уали

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О поправках в Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов», Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы», подписанные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым сегодня, рассказал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня Главой государства подписан ряд важных законов:

    1) Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»;

    2) Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов».

    Предусмотрены следующие поправки:

    ✓ введение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов: «Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа избирается на должность сроком на четыре года из числа граждан Республики Казахстан в возрасте не моложе двадцати пяти лет населением соответствующей административно-территориальной единицы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании»;

    ✓ голосование против всех кандидатов: «В избирательный бюллетень вводится строка «Против всех»;

    ✓ снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис с 7% до 5%.

    3) Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан».

    В Законе предусмотрены следующие поправки:

    ✓ сокращение срока хранения кредитных историй в кредитных бюро с десяти до пяти лет: «Кредитное бюро обеспечивает хранение информации в отношении субъекта кредитной истории в течение 5 лет после даты получения последней информации о нем»;

    ✓ для коллекторов вводится запрет на звонки с чужих телефонных номеров. Также они будут обязаны осуществлять видео- и аудиофиксацию процесса любого взаимодействия с должниками.

    4) Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы».

    Законопроект:

    ✓ разработан в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей на 2021-2025 годы;

    ✓ направлен на реализацию поручений Главы государства в Послании народу Казахстана, а также мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.



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