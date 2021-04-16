Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Какие полномочия будут у наднационального органа по регулированию финансового рынка стран ЕАЭС

    16 Апреля 2021, 20:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Консультационного совета по валютной политике центробанков государств-членов ЕАЭС обсуждали полномочия наднационального органа по регулированию финансового рынка стран ЕАЭС. В чем необходимость данной организации, прокомментировал директор департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Даурен Салимбаев, передает МИА «Казинформ».

    - В настоящее время идет работа по формированию общего финансового рынка ЕАЭС, который позволит участникам финансовых рынков государств-членов ЕАЭС получить упрощенный доступ на рынки друг друга и увеличить глубину и охват национальных финансовых рынков государств-членов.

    Общий финансовый рынок создаст условия для свободного движения финансовых услуг и капитала внутри ЕАЭС, обеспечит эффективную защиту инвесторов и потребителей финансовых услуг, расширит спектр этих услуг и их доступность для населения. Это повысит стабильность и конкурентоспособность отечественного финансового сектора с учетом взаимного допуска участников финансового рынка в ЕАЭС.

    Наднациональный орган будет обеспечивать равный доступ на общий финансовый рынок всех государств-членов ЕАЭС, а также анализировать состояние финансовых рынков членов ЕАЭС и разрабатывать рекомендации по внедрению международных стандартов и принципов в сфере финансового рынка.

    Его создание предусмотрено статьей 103 Договора о Евразийском экономическом союзе.

    - Несет ли создание данного наднационального органа к потере суверенитета?

    - Создание Наднационального органа не снижает роль регуляторов финансового рынка государств-членов ЕАЭС и национальных (центральных) банков государств-членов ЕАЭС.

    Мандат регуляторов финансового рынка государств-членов ЕАЭС и их независимость в вопросах денежно-кредитной политики, обеспечения финансовой стабильности, допуска участников финансового рынка, надзора за субъектами финансового рынка государств-членов ЕАЭС сохраняются. Данные положения будут закреплены в международном соглашении.

    В этой связи, ни о каком снижении роли национальных регуляторов и потери независимости какого-либо государства речи быть не может. Равно как и планов по созданию единой валюты в странах ЕЭАС нет.

    - Есть ли понимание, какие конкретные полномочия и функции будут у наднационального органа?

    - Решением Высшего Евразийского экономического совета 1 октября 2019 года была утверждена Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

    В документе сказано, что конкретные полномочия и функции наднационального органа, его организационная структура и иные вопросы деятельности наднационального органа определяются отдельным международным договором.

    Сейчас регуляторы финансового рынка членов ЕАЭС обсуждают содержание этого договора.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нацбанк Казахстана ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Какие продукты подорожали по итогам апреля в Казахстане
    Международный форум инвесторов проходит в Алматы
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров