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Какие показатели экономики нужно улучшить, рассказал Аскар Мамин

14 Мая 2019 10:45 266
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Какие показатели экономики нужно улучшить, рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил рост казахстанской экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы видим, что сохраняется позитивная динамика роста экономики. Основными драйверами экономики стали строительство на 8,4%, торговля на 7,3%, транспортная сфера на 4,8%, машиностроение на 19,8%, в том числе автопром на 45,8%, добыча металлических руд на 14%, нефтепереработка на 9,1% и легкая промышленность на 27,4%. Эти показатели необходимо улучшать», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Премьер отдельно похвалил работу некоторых акиматов.

«По основным базовым показателям роста экономики положительно хочу отметить работу следующих акиматов - Восточно-Казахстанская область, рост по инвестициям на 58,3%, по промышленности на 13,3%. Костанайская область - рост инвестиций на 36%, по строительству на 21,3%. Туркестанская - рост по инвестициям на 32,9%, строительство на 40,2%, ввод жилья на 31,2%, более 30%. Павлодарская - рост по инвестициям на 32,1%, по строительству на 23,9%. Атырауская - рост по инвестициям на 12,3%, строительство на 43%, ввод жилья на 19%», - отметил А. Мамин.

Глава Кабмина назвал работу вышеперечисленных акиматов примером для других регионов.

«В свою очередь у акиматов Мангистауской и Акмолинской областей наблюдается отрицательная динамика по показателям по строительству, инвестициям. При этом показатели по инвестициям и строительству по городу Шымкенту без учета модернизации нефтеперерабатывающего завода в целом показывают рост, однако акимату надо активизировать работу в этом направлении», - подчеркнул глава Правительства.

Премьер поручил руководителям данных акиматов увеличить темп работы, принять активные и оперативные меры по достижению запланированного уровня.

«Также ряд бюджетных программ не освоили в полном объеме бюджетные средства. Необходимо усилить работу в данном направлении и обеспечить своевременное освоение средств. В целом, хочу обратить внимание на необходимость планового роста экономики. Для этого следует эффективно задействовать все имеющиеся резервы, полностью исполнить госпрограмму Нурлы жол, Нурлы жер. В итоге это даст эффект для качественного роста экономики. Центральным и местным исполнительным органам необходимо приложить усилия для увеличения темпа экономического роста», - заключил А. Мамин.

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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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