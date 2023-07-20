Какие поезда в Казахстане оснащены женскими вагонами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали возможность увеличения количества пассажирских поездов с женскими вагонами, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«При увеличении спроса населения на данные услуги, министерство рассмотрит вопрос расширения географии курсирования пассажирских поездов с женскими вагонами», - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос Казинформа.

Как уточнили в Мининдустрии, на начальном этапе реализована услуга оформления проездных документов в женский вагон исключительно для проезда лиц женского пола, в т.ч. детям мужского пола в возрасте до 7 лет. Для реализации проекта с октября 2021 года задействованы по одному купейному вагону в пассажирских поездах 77/78 «Алматы-Мангистау», 351/352 «Алматы-Оскемен». С 1 февраля 2022 г. дополнительно запустили по одному купейному вагону в пассажирских поездах 45/46 «Павлодар-Туркестан», 37/38 «Мангистау-Семей», 47/48 «Атырау-Нур-Султан».

С июня текущего года произведён запуск еще в трех пассажирских поездах по следующим маршрутам: 4/3 «Астана-Нурлы-Жол-Алматы», 33/34 «Алматы-Актобе»; ​- 71/72 «Астана-Шымкент».

С момента запуска данной услугой воспользовались 154 585 чел. (в т.ч. в 2021 г. - 13 414 пассажиров, в 2022 г. - 114 068 пассажиров и за 1 квартал 2023 г. - 27 103 пассажиров).