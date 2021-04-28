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    Какие поезда будут ездить в направлении озера Алаколь

    28 Апреля 2021, 11:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК постоянно работает над подготовкой инфраструктуры к потоку туристов на озеро Алаколь. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Список железнодорожных маршрутов в направлении Алаколя: №453/454 «Алматы-2 – Достык» (в летний период периодичностью 3 раза в неделю); по маршруту «Алматы - Достык» в составе поезда №21/22 сообщением «Кызылорда-Семей» в летний период, периодичностью через день курсируют 8 прицепных вагонов; №258/257 «Нур-Султан – Достык» в летний период периодичностью 2 раза в неделю; №54/53 «Нур-Султан – Достык», периодичностью 2 раза в неделю; 6 прицепных вагонов в поезде №121/122 «Нур-Султан – Семей» в летний период, периодичностью через день. с июня 2021 года планируется запуск нового пассажирского поезда сообщением «Алматы - Достык», с периодичностью 3 раза в неделю (10 вагонов).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Инфраструктурные проекты Алматинская область Восточно-Казахстанская область Туризм
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