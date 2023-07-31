Какие подъемные выплатят прибывшим медикам в область Улытау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В области Улытау ощущается дефицит медицинских кадров. В связи с этим, принято решение о выплате подъемного пособия специалистам, прибывшим в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в области Улытау функционируют 46 медицинских организаций с численностью обслуживаемого населения 221 395 человек. Из них 35 - организации первичной медико-санитарной помощи, 11 - стационары.

По состоянию на 1 июля обеспеченность государственных медицинских организаций медработниками составляет 275 единиц, дефицит - 111,5 единиц», - говорится в ответе заместителя Премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой на запрос депутатов Мажилиса.

Министр добавила, что наибольшая потребность наблюдается по следующим специалистам: фтизиатр, педиатр, врач лучевой диагностики, кардиолог, акушер-гинеколог.

«Для снижения дефицита медицинских работников и привлечения кадров решением областного маслихата предусмотрена сумма к выплате подъемного пособия специалистам, прибывшим в регион в этом году, в размере 75 млн тенге (на 15 человек). Прорабатываются вопросы обеспечения жильем (строительство общежитий) и выделения арендных платежей из средств местного бюджета на оплату жилья», - добавила министр.