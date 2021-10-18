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    Какие пилотные проекты реализует Минфин РК

    18 Октября 2021, 13:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал, на какой стадии реализации находятся пилотные проекты Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года – «Казахстан в новой реальности: время действий» Правительством Республики Казахстан (далее – Правительство) проведена масштабная работа по упрощению способов исполнения налогоплательщиками своих обязательств. Все новшества, разрабатываемые Правительством, в первую очередь направлены на предоставление возможности добровольного исполнения обязательств. В этом отношении большим подспорьем являются пилотные проекты, позволяющие по принципу «не навреди», апробировать тот или иной метод администрирования, и только после реализации пилота будут приниматься решения о внесении изменений в законодательство», - написал Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос.

    В связи с этим органами государственных доходов реализуются следующие пилотные проекты, из которых:

    - 5 пилотных проектов на стадии реализации («Ограничение услуг по выписке ЭСФ рисковым компаниям», «Такс Фри», «Горизонтальный мониторинг», «Визуальный осмотр», «По оформлению сопроводительных накладных на товары»);

    - 3 пилотных проекта завершены («По администрированию налогоплательщиков, осуществляющих ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза c применением системы управления рисками», «По прослеживаемости лекарственных средств», «По маркировке и прослеживаемости табачных изделий»);

    - по 2-м проектам работа приостановлена («Дистанционный мониторинг», «Региональный мониторинг»).

    «При этом отмечаю, что пилотные проекты «Внедрение сопроводительной накладной на товары (СНТ)» и «Горизонтальный мониторинг» находятся на особом контроле в соответствии с пунктом 220 «Проведение полной «оцифровки» процедур налогового контроля и обеспечение дистанционного мониторинга исполнения налоговых обязательств» Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» (утверждена постановлением Бюро политического совета партии «Nur Otan» от 26 февраля 2021 года № 003PQ). Кроме того, при разработке проектов приказов пилотов проводятся обсуждения с представителями бизнес-сообщества (в т.ч. НПП Атамекен, Ассоциация налогоплательщиков Казахстана). Проекты приказов размещаются на портале открытые НПА для публичного обсуждения», - заключил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК Цифровой Казахстан Налоги Аскар Мамин Финансы
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