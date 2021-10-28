Какие паспорта вакцинации от коронавируса признаны в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Е. Киясов подписал постановление «О признании паспортов/сертификатов/справок вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ».

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан, выданные в Аргентинской Республике, Венгрии, Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Молдовы, Республике Сан-Марино, Республике Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике и Эстонской Республике в соответствии с образцами документов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Отменить пункт 3 постановления лавного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года № 28 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания», - говорится в документе.

Приложение к постановлению можно посмотреть здесь.















