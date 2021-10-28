РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:58, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие паспорта вакцинации от коронавируса признаны в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Е. Киясов подписал постановление «О признании паспортов/сертификатов/справок вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан, выданные в Аргентинской Республике, Венгрии, Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Молдовы, Республике Сан-Марино, Республике Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике и Эстонской Республике в соответствии с образцами документов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

    2. Отменить пункт 3 постановления лавного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года № 28 «О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания», - говорится в документе.

    Приложение к постановлению можно посмотреть здесь.






    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!