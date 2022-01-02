Какие памятники появились в Нур-Султане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в честь 30-летия Независимости страны в столице открыли ряд памятников известным казахским деятелям, внесшим большой вклад в развитие культуры и страны в целом, также установлены монументы в честь пожарных и медицинских работников, которые ежедневно спасают жизни людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В 2021 году в Нур-Султане установлены памятники выдающимся личностям казахского народа, таким как:

- Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев;

- дважды Герой Советского Союза Талгат Бигельдинов;

- «Алаш қайраткерлері» - Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейхан, Мыржакып Дулатов;

- казахский композитор и исполнительница кюев на домбре, ученица Курмангазы Сагырбаева, народная артистка Казахстана Дина Нурпеисова;

- академик Каныш Сатпаев;

- первый Олимпийский чемпион Казахстана, чемпион мира Жаксылык Ушкемпиров;

- государственный деятель Жумабек Ташенев;

- философ и просветитель Абу-Наср аль-Фараби;

- просветитель Ибрай Алтынсарин;

- также установлен Мемориал подвигу борцов с коронавирусной инфекцией «Алтын жүрек».

Данная работа проводится с целью пропаганды духовных, патриотических и культурных ценностей молодежи.

Стоит отметить, что в столице ведется большая работа по сохранению памятников историко-культурного наследия.

По данным пресс-службы управления культуры столицы, всего в городе насчитывается 42 памятника истории и культуры, из них 3 республиканского значения: бывшая мусульманская школа, XIX век, Конгресс холл 1963 ода постройки, городище Бозок, Х-ХІY вв.; 39 - местного значения (в т.ч. ансамбли и комплексы - 1, сакральные объекты - 1, монументальные сооружения – 7, памятники археологии - 7, памятники градостроительства и архитектуры – 23).

Проведены ремонтные работы на памятниках Богенбай батыру, А.С. Пушкину, жертвам чернобыльской трагедии, в здании музея С.Сейфуллина, скульптуры «Астана», монументов «Жер-Ана» и «Астана жұлдызы».