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    Какие ограничительные меры вводятся в СКО в дни Курбан айта

    16 Июля 2021, 17:09

    ПЕТРОПАВЛОСК. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление Главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области об ограничительных карантинных мерах в период празднования Курбан айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акимам районов и г. Петропавловска, управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития Северо-Казахстанской области, управлению по делам религий акимата Северо-Казахстанской области, главному имаму ДУМК по Северо-Казахстанской области субъектам предпринимательства независимо от форм собственности, жителям Северо-Казахстанской области в период празднования Курбан айт с 20 июля по 22 июля 2021 года Главный санврач постановил:

    1) запретить проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и мечетях;

    2) запретить организацию и проведение забоя, реализацию скота с автомашин на территории области и реализацию скота в частных домовладениях;

    3) определить места для забоя скота и организовать процедуры жертвоприношения в онлайн формате с подачей заявок на сайт Qurban2021.kz;

    4) убой скота производить при наличии ветеринарного сертификата в закрытом режиме, только на заказ и доставку, без посетителей;

    5) обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясо жертвенных животных) нуждающимся лицам с обеспечением привлеченных лиц средствами индивидуальной защиты.

    2. Территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК с 18.07.2021г. по 22.07.2021 г. поручено:

    1) усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на территории Северо-Казахстанской области, в том числе контроль за выполнением пунктов постановления руководителями субъектов предпринимательства, занимающиеся забоем скота.

    Настоящее постановление вступает в силу c 00.00 часов 18 июля 2021 года и действует по 23 июля 2021 года.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Северо-Казахстанская область Религия Здравоохранение Общество
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