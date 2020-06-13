Какие ограничительные меры введены в ЗКО – постановление главного санврача

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев подписал Постановление «О введении ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона.

Согласно постановлению, установлен запрет на проведение банкетов, свадеб, юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей, приостановлена деятельность всех детских дошкольных организаций (разрешить работу только дежурных групп), городского парка отдыха, развлекательных объектов, кинотеатров, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, детских оздоровительных и пришкольных лагерей, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, религиозных объектов;

Всем организациям и предприятиям независимо от форм собственности поручено обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

С 15 июня 2020 года установлены следующие ограничения по времени и режиму работы:

- перевод 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на дистанционную форму работы;

- ЦОНы переходят на оказание услуг в онлайн-режиме, услуги которые невозможно оказать в онлайн-режиме осуществляются по записи (с 10:00 до 18:00 часов);

- медицинские центры (по записи) с 10.00 часов до 18.00;

- стоматологические клиники (по записи) с 10.00 часов до 18.00 часов;

- продовольственные рынки и непродовольсвенные рынки, с соблюдением расстояния между торговыми прилавками, реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов с 10.00 часов до 16.00 часов;

- продуктовые магазины (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов) с 09.00 часов до 22.00 часов;

- рестораны/бары/кафе/столовые и другие (с количеством посетителей не более 30 человек одновременно),запрещено использование кальянов в объектах общепита, обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, с 10.00 до 22.00 часов;

- непродовольственные магазины (все направления) площадью до 2000 кв.м., с 10.00 часов до 18.00 часов;

- торговые объекты площадью свыше 2000 кв.м. (торговые центры, торговые дома), с 10.00 часов до 20.00 часов, за исключением деятельности кинотеатров, детских и других развлекательных центров, объектов общественного питания (столовые, фуд-корды и другие) расположенные на территории торговых объектов;

- банковские услуги, с 09.00 часов до 18.00 часов;

- гостиницы, за исключением тех, которые предназначены для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных;

- медико-социальные учреждения с 09.00 часов до 16.00 часов;

- кабинеты коррекции (по записи) с 09.00 часов до 16.00 часов;

- парикмахерские, салоны красоты все виды услуг (по записи), с 10.00 часов до 18.00 часов;

- дежурные группы детских дошкольных организаций (объединенная ясельная и 1-я младшая, 2-я младшая, средняя, объединенная старшая и дошкольная, но не более 15 детей в каждой возрастной группе), соблюдение дистанции не менее 1 метра в спальных помещениях. Проведение ежедневного утреннего фильтра медицинским работником всех сотрудников детского сада и детей. Прием детей со справками о состоянии здоровья от участкового педиатра (при отсутствии более 3-х рабочих дней). К работе не допускать персонал и детей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний;

- образовательные центры, кружки, центры детского развития (заполняемость не более 10 человек), с 09.00 часов до 16.00 часов;

- спортивные объекты (только на открытом воздухе, для спортсменов до 30 человек, без зрителей); тениссные корты для спортсменов до 30 человек, без зрителей;

- объекты культуры (для сотрудников до 30 человек, без зрителей);

- сауны, частные бани, общественных бани до 20 помывочных мест, с 10.00 до 22.00 часов;

- фитнес-центры (заполняемость не более 10 человек), СПА салоны, с 12.00 до 20.00 часов;

- с 20 июня 2020 года разрешить работу оздоровительных и санаторных объектов (заполняемость не более 50 % от проектной мощности объекта), за исключением объектов предназначенных для детей. Прием отдыхающих необходимо осуществлять со справками о состоянии здоровья и результатами лабораторных исследований на COVID-2019 (способом ПЦР);

Общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 06:00 часов до 21:00 часов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам.

Заполняемость легкового транспорта такси должна быть (не более 3-х человек).