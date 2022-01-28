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Какие ограничения сняли в СКО

28 Января 2022 13:52
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Какие ограничения сняли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев подписал новое постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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А. Жуматаев на брифинге сообщил, что на заседании региональной межведомственной комиссии приняли решение об ослаблении карантина для объектов, участвующих в проекте Ashyq.

В частности, сняты ограничения для объектов, работающих по безопасному «зеленому» статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска. Речь идет о проведении торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельности спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей (непродовольственных с торговой площадью свыше 1 000 квадратных метров и продовольственных с торговой площадью свыше 6 000 квадратных метров), бассейнов.

При условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей в регионах, находящихся в «зеленой» зоне, деятельность участников «Ashyq» будет осуществлять без ограничений. В «желтой» и «красной» зонах – послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости.

«Таким образом, независимо от зоны эпидемиологического риска сохраняется вход без ограничений при наличии нейтрального «синего» статуса для объектов, осуществляющих межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки, для отелей, гостиниц, аэропортов, железнодорожных, водных и автовокзалов, речных и морских портов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров, ЦОНов, отделений АО «Казпочта», банков, салонов красоты, СПА-центров, крытых рынков, объектов общепита по типу столовых, организаций дошкольного и дополнительного образования», - сказал А. Жуматаев.

Сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1 000 квадратных метров, вход в которые будет по нейтральному «синему» статусу независимо от зоны эпидемиологического риска.

Сняты ограничения в «зеленой» зоне при наличии нейтрального «синего» статуса у посетителей для объектов общепита, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей. Заполняемость будет определяться в зависимости от проектной мощности объекта.


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#Северо-Казахстанская область   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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