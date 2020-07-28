Какие ограничения на Курбан айт вводятся в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению главного санитарного врача от 27 июля на праздник Курбан айт в Актюбинской области будут закрыты скотофуражные рынки. Жертвоприношения будут проходить в онлайн формате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

В частности запрещено проведение массовых, праздничных и семейных мероприятий, в том числе на дому с массовым скоплением людей. В дни Курбан айта с 31 июля по 2 августа будет запрещена деятельность скотофуражных рынков.

Вместо этого акимам районов и города Актобе необходимо определить места для забоя скота и проведения жертвоприношения в онлайн формате. Убой скота будет проводиться только при наличии ветеринарного сертификата в закрытом режиме, только на заказ и доставку, без посетителей.

В убойных цехах необходимо установить санитарно-дезинфекционный режим, обеспечив персонал защитными средствами.

Запрещается убой скота жителями в неустановленных местах.

Как сообщалось ранее, сайт для совершения жертвоприношений на Курбан айт запущен в Казахстане. Курбан-айт намаз не будут читать в мечетях в этом году.



