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    Какие ограничения на Курбан айт вводятся в Актюбинской области

    28 Июля 2020, 01:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению главного санитарного врача от 27 июля на праздник Курбан айт в Актюбинской области будут закрыты скотофуражные рынки. Жертвоприношения будут проходить в онлайн формате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг.

    В частности запрещено проведение массовых, праздничных и семейных мероприятий, в том числе на дому с массовым скоплением людей. В дни Курбан айта с 31 июля по 2 августа будет запрещена деятельность скотофуражных рынков.

    Вместо этого акимам районов и города Актобе необходимо определить места для забоя скота и проведения жертвоприношения в онлайн формате. Убой скота будет проводиться только при наличии ветеринарного сертификата в закрытом режиме, только на заказ и доставку, без посетителей.

    В убойных цехах необходимо установить санитарно-дезинфекционный режим, обеспечив персонал защитными средствами.

    Запрещается убой скота жителями в неустановленных местах.

    Как сообщалось ранее, сайт для совершения жертвоприношений на Курбан айт запущен в Казахстане. Курбан-айт намаз не будут читать в мечетях в этом году.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Религия Здравоохранение Коронавирус в РК
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